Сирия, 22 декабря. Появились неподтвержденные сведения об уничтожении главаря «Хурас ад-Дин» в Идлибе. Курдские радикалы подозреваются в минировании двух автомобилей в Северной Хасаке. Неизвестные напали на КПП САА на западе Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате нападения неизвестных в западной части Даръа; готовятся к освобождению города Джарджаназа на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Аль-Баб в Алеппо, а также в минировании автомобиля в северной части Хасаки.

Международная коалиция: заявила об уничтожении главаря группировки «Хурас ад-Дин» в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв в городе Аль-Баб, который находится в северной части провинции в зоне контроля поддерживаемых Анкарой формирований. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (rojavanetwork). Никакой информации о последствиях инцидента и возможных жертвах среди местного населения пока не поступало. В установке бомбы подозреваются курдские боевики, которые не перестают совершать вылазки на подконтрольной союзникам Турции территории. Как известно, прежде Отряды народной самообороны (YPG) не раз брали на себя ответственность за вылазки в районах, занимаемых протурецкими силами.

Провинция Даръа

В западной части провинции произошло новое нападение неизвестных на позиции правительственных подразделений. Как передает Twitter-канал (halabtodaytv), группа вооруженных людей организовала нападение на один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА) на окраине поселения Сахам аль-Джавлан, в результате чего четыре военнослужащих САА были убиты. Предполагается, что организаторами налета являются боевики вооруженной оппозиции, которые скрываются в безлюдных районах провинции еще со времен столкновений, которые разворачивались на данном направлении в ходе операции «Базальт» летом прошлого года.

Провинция Идлиб

Медиапортал Sky News Arabia опубликовал неподтвержденные данные об убийстве одного из высокопоставленных главарей вооруженной оппозиции в результате атаки беспилотника ВВС международной коалиции. Утверждается, что удар дрона пришелся по автомобилю, в котором находился главарь исламистской группировки «Хурас ад-Дин» («Стражи религии»). По словам местных активистов, воздушная атака обернулась гибелью водителя и пассажира транспортного средства. При этом один из убитых — гражданин Алжира — являлся военным инструктором исламистов. Установка личности второго погибшего в настоящий момент затруднена из-за сильной деформации тела.

Напомним, в октябре США, стоящие во главе альянса, также заявляли об убийстве лидера «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади, однако эта сомнительная информация до сих пор не была подтверждена реальными доказательствами.

Между тем на юго-востоке провинции продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что, силы 25-й дивизии специального назначения и 5-го корпуса Сирийской арабской армии (САА) объединили войска для атаки на позиции джихадистов у Джарджаназа.

Провинция Хасака

Поступили сведения о взрыве сразу двух заминированных автомобилей в приграничном с Турцией районе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MaherGeneral), два транспортных средства детонировали в деревне Лайлан неподалеку от города Тель-Тамр. Как известно, эта территория перешла под контроль протурецких формирований по условиям российско-турецкого меморандума от 22 октября, который был подписан после переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информации о возможных жертвах взрывов пока не поступало. В минировании машин подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля союзников Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.