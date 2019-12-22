Президент ЦАР принял участие в саммите глав и правительств ЭСЦАГ

Либревиль, 22 декабря. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в IX саммите глав государств и правительств Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) в столице Габона.

На саммите обсуждались вопросы реформирования субрегионального объединения и его эффективности в работе на благосостояние народов Центральной Африки.

Главы государств выступили за институциональные изменения ЭСЦАГ, которые переходят от генерального секретариата к комиссии сообщества, а также вместе с правительствами взяли на себя обязательства по расширению финансовых возможностей союза.