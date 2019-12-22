Кому, насколько и когда повысят пенсии в 2020 году?

Федеральное агентство новостей рассказывает, какие изменения ждут российских пенсионеров в новом 2020 году.

Индексация пенсий в январе 2020 года

С 1 января нового года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процента. В среднем, повышение составит одну тысячу рублей, но чтобы узнать точно, насколько повысится именно ваша пенсия, необходимо умножить размер ежемесячного пенсионного пособия, которое вы получали в 2019 году, на коэффициент индексации, равный 1,066.

Прибавка произойдет за счет индексации стоимости одного пенсионного балла (или коэффициента) и величины фиксированной выплаты, которые используются при расчете пенсионных выплат. Стоимость пенсионного балла в 2020 году вместо нынешних 87,24 рублей будет составлять 93 рубля, а фиксированная выплата составит вместо 5334,19 рублей 5686,25 рублей.

Таким образом, с 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих россиян в среднем будет равна 15375,86 рублей. В 2019 году ее размер составлял 14614,5 рублей.

Подчеркнем, что повышенные пенсии с января получат неработающие граждане, которым назначены страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца, а также военные пенсионеры, получающие вторую (гражданскую) пенсию.

Пенсионный фонд России обещал, что пенсионеры получат свои выплаты досрочно — в конце декабря 2019-го, если пенсии перечисляются на банковские карты, и в начале января — через «Почту России».

Повышение ЕДВ и НСУ

С 1 февраля 2020 года будет проиндексирована на 3,8 процента ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают, в том числе, инвалиды, ветераны, Герои СССР и России. Но размер этой индексации пока что неточный, поскольку он зависит от уровня инфляции по итогам года, который пока официально не установлен.

Также на 3,8 процента планируется увеличить стоимость набора социальных услуг (НСУ), который автоматически начисляется всем получателям ЕДВ, кроме чернобыльцев.

Рост социальных пенсий

Что касается социальных пенсий, которые получают граждане, не набравшие необходимого количества пенсионных баллов, то их повышение состоится 1 апреля 2020 года. По прогнозам Минэкономразвития, рост составит 7 процентов (в денежном эквиваленте это 300-900 рублей), однако точный коэффициент индексации социальных пенсий будет озвучен ближе к апрелю следующего года. Его рост привязан к увеличению прожиточного минимума пенсионера за год, предшествующий дате индексации.

В результате, средний размер социальной пенсии составит 9925,35 рублей.

Что будет с пенсиями работающих граждан?

Перерасчет выплат работающих пенсионеров традиционно произойдет 1 августа. Если пенсионер отработал весь 2019 год или какой-то его промежуток, то с 1 августа его пенсия повысится в зависимости от суммы страховых взносов, которые за него перечислил в ПФР работодатель.

В Пенсионном фонде говорят, что доля работающих пенсионеров составляет 20,4 процента от общего числа получателей пенсий.

Если пенсионер решит уволиться, то его пенсия будет увеличена за счет умножения накопленных им пенсионных баллов на их актуальную стоимость (в 2020 году, напомним, это 93 рубля за балл) и прибавления к этой сумме актуальной фиксированной выплаты (в следующем году это 5 686,25 рубля).

Социальные доплаты к пенсиям в 2020 году

Если пенсия неработающего гражданина ниже прожиточного минимума, который в 2020 году в среднем по стране равен 9 311 рублей, то ему положена социальная доплата к ежемесячной выплате, которая позволит довести пенсию до минимально установленного размера.

В субъектах РФ, где «минималка» меньше общероссийского прожиточного минимума пенсионера, доплаты малообеспеченным пенсионерам производятся из федерального бюджета. А там, где прожиточный минимум пенсионера выше общероссийского, производятся региональные надбавки.

Кто выйдет на пенсию в 2020 году

В наступающем году, согласно пенсионной реформе, на пенсию пойдут женщины, достигшие возраста 56,5 года, и мужчины, которым исполнилось 61,5 года. Чтобы им назначили страховые пенсии, в 2020 году их рабочий стаж должен составлять 11 лет, а количество накопленных пенсионных баллов должно быть не меньше 18,6.