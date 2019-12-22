Александр Малькевич потребовал от МИД России поставить вопрос о задержанных российских социологах в ООН

Так называемое террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии продолжает игнорировать требования российской стороны о встрече адвоката с задержанными в Триполи гражданами РФ. Адвокат Мухаммад Али Айад накануне в очередной раз получил отказ на посещение арестованных. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, вопрос об освобождении россиян необходимо выносить в ООН.

С мая этого года двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан незаконно находятся в неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи. Граждане РФ проводили в Ливии социологические исследования при полной согласованности с триполитанским «правительством». Они прилетели в страну по визам, а пригласил их лично председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

Однако, несмотря на полную открытость и сотрудничество с властями Триполи, их по надуманному предлогу незаконно задержали и поместили в неофициальную тюрьму «Митига».

Адвокат россиян пытался договориться о встрече с его подопечными, но за все время их ареста ему позволили лишь один раз увидеться с ними. Накануне защитник социологов в очередной раз попробовал назначить визит, но получил резкий отказ от триполитанской стороны. При этом им до сих пор не предъявлены официальные обвинения. Все надуманные обвинения о вмешательстве в выборы фигурируют лишь в СМИ и в заявлениях главарей так называемого ПНС.

Отметим, что Шугалея и Суэйфана захватила подконтрольная триполитанскому «МВД» ПНС Ливии вооруженная группировка RADA. Ее бандиты во главе с Абд аль-Рауфом Каррой контролируют тюрьму «Митига». Это одно из самых жестоких бандформирований, защищающих в ливийской столице террористический режим. ООН обвиняет этих боевиков в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и казнях.

Вызволить двух россиян поможет объединение журналистов, правозащитников, политиков и активистов. Так считает председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Они содержатся в частной тюрьме «Митига» в Ливии в абсолютно нечеловеческих условиях, где процветают пытки, избиения, убийства людей на потеху Абд аль-Рауфу Карре. Человеку, который даже ООН признал преступником. О том, что происходит в «Митиге», подробно рассказал Владимир Текучев. Его страшные откровения заслуживают того, чтобы быть изданными в качестве книги, и весь цивилизованный мир смог увидеть, услышать и устрашиться от того, что происходит сегодня в Ливии», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей Александр Малькевич.

Ранее ФАН публиковало интервью с Владимиром Текучевым — капитана судна «Теметерон». Моряка так же незаконно захватили бандиты так называемого ПНС в 2016 году и освободили спустя три года. Он рассказал, какие ужасы царят в столичной судебной системе и тюрьме «Митига». По его словам, бандиты могут посадить в казематы владельца местного водоканала, оставив город без воды, и издеваться над ним, не опасаясь никаких последствий.

Малькевич заявил, что ливийский адвокат, которого нашли в Фонде защиты национальных ценностей, за несколько месяцев только лишь один раз смог встретиться с россиянами.

«Последняя его попытка, имея на руках все необходимые документы, разрешения, выписанные Генпрокуратурой, закончилась тем, что он не смог посетить ребят. Причем на этот раз у него на руках были также жизненно важные лекарства для обоих россиян. Один после инсульта, а у второго — диабет. Адвокату было отказано без объяснения причин. Лекарства фактически выброшены в мусорное ведро. И что с этим всем делать? Мы не понимаем. Так называемое Правительство национального согласия обманывает Россию, рассказывая о том, что ситуация находится под контролем, что вот-вот там будет что-то решено», — добавил Александр Малькевич.

В распоряжении ФАН оказалась фотография с плененными социологами. По ней можно представить, в каких условиях содержатся задержанные — лица мужчин изменились до неузнаваемости. За несколько месяцев нахождения в тюрьме они будто успели состариться на десятки лет.

По мнению президента Фонда, либо руководство Триполи вообще не контролирует своих бандитов, которые как бы находятся у них на службе, либо так называемое ПНС сознательно вводит в заблуждение мировое сообщество и не собирается решать вопрос, потому что использует россиян как заложников для какого-то торга, в том числе в политических целях.

«Хочу также напомнить, что в тюрьме «Митига», по нашей информации, россияне сидят чуть ли не в той же камере, где раньше сидел Владимир Текучев. В таких же скотских условиях, подвергаясь унижениям, побоям и, скорее всего, пыткам, находится Мухаммед Треки — наш ливийский хороший знакомый. Подчеркиваю, он не просто известный общественный деятель, но и сын бывшего министра иностранных дел. Единственная его вина в том, что он согласился выяснить, что произошло с ребятами и выступить их общественным защитником. Сразу же после этого он был арестован, а вскоре после этого задержали и его адвоката», — напомнил общественник.

Мухаммед Треки – видный общественник в Ливии. Сына экс-министра иностранных дел Ливии и председателя Генассамблеи Али Абдуссалама Треки знают, как руководителя общественной организации из Мисураты. В частности, он принимал участие в международной конференции по Ливии, прошедшей в ноябре 2018 года в Палермо.

Александр Малькевич обратил внимание, что законы в современной Ливии не соблюдаются. Неизвестно, что должно произойти, чтобы у мирового сообщества открылись глаза.