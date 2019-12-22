Лавров уверен, что Зеленский хочет наладить отношения с Россией

Москва, 22 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский нацелен на позитивные сдвиги в отношениях с Россией, однако есть те, кто всячески пытается помешать его планам, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, у него нет сомнений, что Зеленский как человек, политик и президент действительно хочет наладить отношения с Россией.

«Одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт в Донбассе, который многих устраивает», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что российская сторона будет стараться помочь Зеленскому в его стремлениях. В частности, будет побуждать Донецкую и Луганскую народные республики в полной мере выполнять решения, которые будут согласовываться контактной группой в Минске по предложению «нормандского формата».

Напомним, отношения России и Украины ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

На этой неделе Зеленский подписал закон о пролонгировании действия закона об особом статусе Донбасса. Президентская партия «Слуга народа» заявляла, что принятие документа означает приверженность «мирному пути решения проблемы региона».