Сюткин рассказал, почему обсыпанная семечками Гагарина обиделась на Шнурова на шоу «Голос»

Москва, 22 декабря. Музыкант и наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров в шутку высмеял участника шоу Арсения Курчанина, который бросил горстку семечек в Полину Гагарину. Выходка исполнителя обидела певицу.

Участник шоу предстал перед зрителями в образе гопника и бросил горсть семечек в Гагарину. Обсыпанная семечками звезда не оценила «знак внимания» Курчанина и пожаловалась на хамство. Ее поддержали многочисленные поклонники.

После шоу Шнуров в шутку наказал своего подопечного, объяснив, что именно он сделал неправильно. По словам рок-музыканта, сыпать семечки нужно было на голову.

«Я же говорил тебе — на голову ей надо было семечки сыпать, на голову! А ты?» — заявил Шнуров.

Другой наставник шоу «Голос» Валерий Сюткин выразил мнение, что в эпизоде не было ничего оскорбительного. Он отметил, что все действия Шнурова нужно воспринимать как «дружеский подкол».

«Он ее деликатно подкалывает, но не всегда у него получается деликатно. Это все по широте душевной, а не для того, чтобы ее как-то разозлить или оскорбить. Он делает это с присущим ему чувством юмора. Все, что вы видели — это юмор», ― рассказал Сюткин в комментарии Nation News.

По словам музыканта, юмор является частью шоу «Голос». Все подтрунивают друг над другом, даже над бессменным ведущим Дмитрием Нагиевым.

«Полина говорила, что я ей в ухо много говорю, у Шнурова и Нагиева — свои подколы. Я им сказал, что я не обиделся, но затаил интеллигентное хамство», ― добавил Сюткин.

Артист рассказал, что уже сделал своим коллегам первое предупреждение. Теперь он постарается отвечать на их подколы, но более тонкими колкостями.

Ранее сообщалось, что песня «Выхода нет» группы «Сплин» в исполнении ученицы Шнурова Рагды Ханиевой получило негативную оценку зрителей. Многие сочли ее выступление провалом. Пользователи социальных сетей также обвиняли Шнурова в неудачном выборе композиции для талантливой воспитанницы. Тем не менее, Ханиева прошла в следующий этап конкурса.