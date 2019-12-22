«Лубянский стрелок» мало читал и не был записан в библиотеку

Москва, 22 декабря. «Лубянский стрелок» Евгений Манюров не увлекался чтением серьезной литературы. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал его одноклассник и сосед Сергей Морозов.

В ближайшей к дому Манюрова библиотеке №3 города Подольска он тоже записан не был.

«Мы храним карточки читателей пять лет. У нас нет карточки Евгения Манюрова, значит, как минимум, все эти годы в ближайшую к дому библиотеку он не ходил», — сообщила библиотекарь корреспонденту ФАН.

До сих пор остается невыясненным, какие мотивы преступления двигали террористом Манюровым. Люди, знавшие его лично, не замечали за ним приверженности каким-то радикальным идеям.

Вечером 19 декабря 39-летний житель подмосковного Подольска открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. В результате один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения. Сам стрелок был убит.

В его рюкзаке, по информации СМИ, были обнаружены гранаты и взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном. Позднее при обыске в доме, где проживал Манюров, были обнаружены четыре винтовки, травматический пистолет и много патронов. По информации Baza, среди оружия были две «Сайги» и карабин «Вепрь».

21 декабря в СМИ появилась информация о том, что Манюров может быть причастен к еще одному преступлению, совершенному 13 октября – взрыву овощной палатки в Подольске на проспекте Юных ленинцев. По факту инцидента на Лубянской площади Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).