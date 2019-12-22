Зеленского просят ликвидировать должность президента на Украине

Киев, 22 декабря. На официальном сайте президента Украины появилась петиция, автор которой просит ликвидировать должность главы государства в стране «как лишнюю и особо опасную».

«Предлагаю ликвидировать должность президента Украины как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по наш день», — пояснил автор, представившийся как Виктор Анатольевич Товстоляк.

Он отметил, что «монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины». По его мнению, государству соответствует «казацкий круг-парламент».

По состоянию на 16.30 по московскому времени запрос поддержали подписями 68 человек из необходимых 25 тысяч. Если за петицию в течение 90 дней проголосует указанное большинство, ее рассмотрит президент страны Владимир Зеленский.

В начале декабря на сайте украинского лидера появилось обращение, призывающее уволить с поста генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Авторы документа требовали от Зеленского исполнить предвыборные обещания и посадить коррупционеров, получивших должности во время президентства его предшественника Петра Порошенко.

В октябре главе Украины предложили перенести его офис из Киева на юго-восток страны, в Донбасс. Автор запроса уточнил, что офис Зеленского следует расположить на линии отвода войск в поселке городского типа Золотое в Луганской области.

Президент Украины не пользуется полной поддержкой граждан страны, однако ему удавалось завоевывать наиболее высокий процент симпатий среди всех украинских лидеров. После периода спада рейтинг Зеленского в декабре вновь вырос почти на 10%.