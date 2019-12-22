Путин объяснил важность ежегодной пресс-конференции

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин исключил «манипулирование СМИ» на ежегодной большой пресс-конференции. Глава государства отметил, что на пресс-конференции обсуждаются важные для граждан вопросы.

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей [средств] массовой информации», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент РФ отметил, что пресс-конференция является важным событием и для представителей прессы и общественности, потому что предоставляет возможность узнать мотивы тех или иных решений властей и показывает перспективу развития по ключевым вопросам.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ состоялась 19 декабря в 15-ый раз. На мероприятие было аккредитовано 1895 журналистов. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Первую и вторую часть обзора большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина читайте на сайте ФАН.