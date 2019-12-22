На Украине создадут частные СИЗО, где обвиняемых будут кормить едой из ресторанов

Министерство юстиции Украины выступило с инициативой введения системы так называемого «альтернативного содержания» для граждан, подозреваемых и даже обвиняемых в совершении правонарушений и преступлений. Согласно официальной информации, уже в начале 2020 года украинская пенитенциарная система санкционирует создание более 40 следственных изоляторов, в которых заключенные будут «чувствовать себя максимально комфортно». Упомянутая идея уже вызвала определенный ажиотаж — как в криминальных кругах, так и у бизнесменов на всей территории от Ужгорода до Славянска. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава украинского Минюста Денис Малюська заявил, что в обозримом будущем каждый человек, попавший в поле зрения местных правоохранителей из-за своих возможных незаконных действий, сможет рассчитывать на «самые комфортные условия в следственном изоляторе», что на первый взгляд показалось странным даже маститым аналитикам.

«На моей родине человек, оказавшийся в следственном изоляторе, может рассчитывать лишь на кратковременные свидания с родными и непродолжительные телефонные разговоры с близкими, — сказал корреспонденту ФАН нидерландский правозащитник Александр Митц. — Конечно, условия содержания подозреваемых лиц в Нидерландах качественно отличаются от соответствующих условий на Украине, но о том, чтобы обеспечивать таких людей «гостиничным комфортом», не может быть и речи».

Украинский министр как раз с этого и начал свою речь. В ходе выступления на одном из оппозиционных киевских телеканалов Малюська заявил буквально следующее: «По сути, подобные СИЗО станут неким подобием хорошо охраняемых гостиниц, где люди, имеющие деньги, будут ожидать соответствующего решения суда. Это — проверенная практика цивилизованных государств».

Впрочем, на вопрос, в каких именно государствах такая практика на сегодняшний день активно используется, глава ведомства не ответил. Зато прогнозировал: «За счет дополнительных средств мы хотя бы частично сможем покрыть расходы на пребывание людей в обычных изоляторах». И далее предположил, что «если такая модель сработает, ее запустят по всей Украине».

Следует отметить, что указанная «модель» в отдельно взятых регионах уже успешно «сработала».

«Мы получили заказ на реконструкцию бывшего военного городка, где казармы превратятся в уютные места содержания граждан, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, — сообщил Федеральному агентству новостей инженер строительной фирмы из Киевской области Василий С., — Объект завершим к началу лета будущего года. Очень хочется надеяться, что в убытке не останемся ни мы, ни наше государство».

В Киеве, впрочем, уверены, что никаких убытков нововведение не принесет.

«Родные, близкие и друзья тех людей, которые в силу обстоятельств оказались в частных СИЗО, и будут оплачивать их пребывание в этих учреждениях, — сказал на основе конфиденциальности представитель украинской пенитенциарной системы. — Лично я уверен, что в частных изоляторах их будут кормить едой из ресторанов. Хотя даже такой судьбы не желаю никому».

О том, кому подобная судьба все-таки уготована, Минюст Украины предпочитает не распространяться. Да этого и не нужно. На днях в комментариях на украинских сайтах в Интернете пользователи предположили, что сотни человек, которых Киев обвиняет в «сепаратизме» и «антиукраинской деятельности», рассчитывать на «комфортные условия» в подобных СИЗО явно не смогут. Весьма показательным в данном контексте можно назвать пост, опубликованный на одном из популярных форумов. Некий автор предположил, что власти Украины пойдут по стопам своих колумбийских коллег, которые в свое время разрешили одному из главных наркобаронов Ибероамерики — Пабло Эскобару построить для себя собственную тюрьму, куда не допускались даже сотрудники правительственных спецслужб. Как это часто бывает в украинском сегменте Интернета, впоследствии пост был удален.