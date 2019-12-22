Росгвардия опровергла участие сотрудников в «учениях» в школе Татарстана

Казань, 22 декабря. Сотрудники Росгвардии не принимали участие в занятии с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района Татарстана, об этом сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии.

Ранее председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин заявил, что якобы сотрудники Росгвардии провели учения на учениках девятого класса. При этом школьники должны были нападать на полностью экипированных бойцов, добавил Валиуллин.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности», ― заявили в пресс-службе в комментарии Ura.ru.

Накануне сообщалось, что двое полицейских пострадали в драке с подростками в городе Апатиты Мурманской области. Обвинения после массового избиения предъявят четырем несовершеннолетним.