Эксперт объяснил, почему российская артиллерия вызывает у НАТО серьезные опасения

Американская армия традиционно опирались на мощную авиацию и сильный флот, забывая о сухопутном вооружении. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Превосходство российской артиллерии

Полевая артиллерия американской армии уступает российским вооружениям. Об этом сообщает американский журнал National Interest, ссылаясь на исследование аналитического центра RAND Corporation.

Согласно статье, в начале 2000-х военное ведомство США концентрировалось на борьбе с повстанческими движениями. Во время операций с участием небольших подразделений в Афганистане и в Ираке в качестве основного источника огневой поддержки вместо артиллерии использовались вертолеты и самолеты. В результате американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

По мнению американского эксперта Джона Гордона, американская артиллерия стала менее эффективной, в то время как российская артиллерия осталась прежней. Он обратил внимание, что Российская Федерация сегодня вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

При этом ВС РФ могут поражать вражеские позиции на значительной дистанции при помощи реактивной системы залпового огня «Смерч» с дальностью полета примерно 100 километров и ракетного комплекса «Искандер», который способен выстрелить примерно на 400 километров, когда американская 155-миллиметровая гаубица «Паладин» имеет дальность стрельбы примерно 32 километра.

Опасения НАТО

Как отметил Владимир Соловейчик, Вооруженные силы США традиционно опирались на мощную авиацию и сильный флот, так повелось еще со знаменитых соглашений 1922 года по предельному тоннажу военно-морских судов. Тогда стало понятно, что США опережают на море (а затем и в воздухе) сильнейшую военно-морскую и военно-воздушную державу того времени Великобританию. С тех пор сухопутные вооружения армии США, в том числе и артиллерия, находились, в значительной степени, на периферии внимания американских должностных лиц. Эта тенденция показала себя в полной мере в годы Второй мировой войны, Корейской войны 1950-53 годов и во время американской агрессии во Вьетнаме. Ситуация кардинально не изменилась и поныне, уверен эксперт.

«В этом смысле американские аналитики и оборонные эксперты абсолютно правы. В отличие от США, в нашей стране развитию артиллерии и ракетных войск, что в плане ракетных войск стратегического назначения, что в плане ракетно-артиллерийских частей сухопутных войск, уделялось приоритетное внимание. Мы помним их роль в победах под Сталинградом и на Курской дуге, в штурме Кенигсберга и Берлина в апреле 1945 года. Результат — налицо», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, современные системы огня, используемые российскими войсками, вызывают в странах НАТО, в том числе и в США, серьезные опасения. Их ударная мощь в целом ряде локальных конфликтов (в Приднестровье в 1992 году, в отражении грузинской агрессии в Абхазии и Южной Осетии в 1993 и 2008 годах, в ходе недавних боевых операций в Сирии) оказала решающее влияние в ходе разгрома подразделений американских марионеток и террористических формирований.

«Эксперты из влиятельной не только в США, но и во всем мире RAND Corporation об этом знают и это учитывают. Отсюда и подобные выводы, отвечающие, на мой взгляд, реальному положению дел. Не забудем, что сейчас в США обсуждается оборонный бюджет, а, стало быть, подобные доклады могут быть использованы и для того, чтобы выбить из палаты представителей и сената Конгресса США дополнительные ассигнования на развитие этого вида войск», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому необходимо остудить «горячие головы», как среди стран НАТО, так и на Ближнем и Дальнем Востоке. Сегодня уровень военной угрозы вдоль границ Российской Федерации растет.