Сексолог рассказал, как сделать новогоднюю ночь незабываемой

Москва, 22 декабря. Сексолог Александр Полеев рассказал, какие продукты в праздничном меню помогут сделать новогоднюю ночь незабываемой, а также объяснил, почему интимная связь с 31 декабря на 1 января влияет на половую жизнь в течение всего года.

Полеев указал, что по статистике больше всего интимных близостей в России происходит в Новый год. Данные для Москвы и Петербурга говорят о том, что каждая четвертая женщина совершила свой первый половой акт 31 декабря или 1 января.

Подобный феномен, уверен врач, объясним исключительно с психологической точки зрения.

«Элементы магического ожидания есть даже у самых рациональных. У молодежи: старшеклассниц, первокурсниц это вообще считается особым шиком... Есть представление, что если ты сделаешь это в новогоднюю ночь, то весь год будет сексуальная активная жизнь», — цитирует Полеева «Пятый канал».

Говоря об особенностях меню, сексолог обратил внимание на то, что полностью полагаться на «магические» свойства определенных продуктов в надежде на феерический интим не стоит.

«Это миф. Продукты, которые усиливают половые способности, они есть, но это ведь не лекарство, которое ты принял и у тебя возникла лучшая эрекция в микрорайоне. Думать, что, если вы один раз в новогоднюю ночь наедитесь петрушки и от этого станете лучшим мужчиной в административном округе — это наивно», — заявил он.

Однако Полеев выделил некоторые продукты, способные в определенной степени влиять на близость.

По его словам, мужчинам на праздничном ужине лучше съесть устриц или белую рыбу, из алкоголя допустимо выпить красного вина. Более крепкие спиртные напитки усилят влечение, но понизят выработку гормона тестостерона, и секс в лучшем случае будет слабым, а в худшем не состоится, уточнил он.

Меню для женщин у сексолога получилось еще более скромным — им он посоветовал есть клубнику и пить шампанское, в крайнем случае попробовать немного белой рыбы.