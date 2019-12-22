Лавров объяснил, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 22 декабря. Россия ответит на новые санкции США в свой адрес, в том числе на ограничительные меры против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва учтет санкционную политику Вашингтона при выстраивании отношений.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — объяснил министр.

Лавров признался, что для него решение США о санкциях — «очень трудно понимаемая ситуация», поскольку он знаком со многими конгрессменами и сенаторами, передает телеканал «360». По мнению министра, такие решения не делают чести серьезным политическим деятелям.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, включающий санкции против «Северного потока — 2», на этой неделе. Документ предусматривает введение ограничений в отношении компаний, занимающихся также укладкой газопровода «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas объявила о приостановке своих работ. Она ожидает разъяснений от властей США, как санкции будут применены.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

США же стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ, пишет НСН. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.