Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров объяснил, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока — 2»

41
0 Оставить комментарий

Лавров объяснил, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 22 декабря. Россия ответит на новые санкции США в свой адрес, в том числе на ограничительные меры против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва учтет санкционную политику Вашингтона при выстраивании отношений.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — объяснил министр.

Лавров признался, что для него решение США о санкциях — «очень трудно понимаемая ситуация», поскольку он знаком со многими конгрессменами и сенаторами, передает телеканал «360». По мнению министра, такие решения не делают чести серьезным политическим деятелям.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, включающий санкции против «Северного потока — 2», на этой неделе. Документ предусматривает введение ограничений в отношении компаний, занимающихся также укладкой газопровода «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas объявила о приостановке своих работ. Она ожидает разъяснений от властей США, как санкции будут применены.

Лавров объяснил, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

США же стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ, пишет НСН. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Источник: Программа «Большая игра» на Первом канале​​​​​​​
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров