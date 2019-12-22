Специалисты рассказали, как обезопасить детей от снюса

Москва, 22 декабря. Среди детей набирает популярности опасное вещество — снюс. В правоохранительные органы участились обращения с жалобами на распространение нового опасного наркотика среди школьников.

Родители по всей России обеспокоены. На сегодняшний день практически в каждом учебном заведении можно встретить детей, которые находятся под воздействием опасных смесей, передает «НьюИнформ».

Отмечается, что препараты распространяются под видом обычных сладостей или жевательной резинки. Многие дети принимают их, не имея представления о последствиях. В одной подушечке снюса содержится от 20 до 60 миллиграммов никотина.

За последний месяц зафиксировано три смертельных случая в результате отравления никотиносодержащими веществами.

«Нужны законодательные вещи, благодаря которым нельзя бы было легко доставать данные наркотические вещества и продавать их безнаказанно. Никотин — это легальный наркотик, за него не наступает уголовное наказание, поэтому этим сейчас все пользуются», — пояснил психиатр-нарколог центра «Бехтерев» Олег Гончаров.

Специалисты считают, что детей необходимо привлекать к занятиям спортом, посещению различных тематических кружков и тогда у них не будет времени на то, чтобы интересоваться наркотиками.

Кроме того, родителям необходимо внимательно следить за состоянием своего ребенка. Если он ведет себя странно и у него есть при себе снюс, который он пробовал, необходимо проверить его на наличие наркотического вещества.

«Для этого необходимо налить в емкость простую воду, опустить туда два мешочка снюса и обычный тест на наркотики, который продается в аптеке. Если этот снюс обработан синтетикой, где содержатся опиумные вещества, то скорее всего, тест покажет наличие наркотика в составе данного препарата. После этого следует обращаться к специалистам-наркологам, потому что ребенок подвергся воздействию, есть симптомы зависимости» — дал совет председатель правления национального Антинаркотического Союза Никита Лушников.

В борьбу с распространяющимся наркотиком вступило огромное количество психологов и наркологов, которые оказывают помощь подросткам, подвергшимся зависимости.

Ранее ФАН сообщал, что Госдума запретила продажу сосательного табака в России. Теперь за торговлю снюсом придется заплатить штраф.