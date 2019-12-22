Лавров пообещал, что РФ продемонстрирует США «Сармат»

Москва, 22 декабря. Москва в определенный момент может вживую продемонстрировать ракетный комплекс «Сармат» Вашингтону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Лавров напомнил, что «Авангард» уже был презентован Соединенным Штатам вживую. Однажды российская сторона будет готова представить и «Сармат», пообещал глава внешнеполитического ведомства.

«Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-3. Разумеется, когда он будет продлен», — добавил Лавров.

Остальные системы, которые президент РФ Владимир Путин презентовал в послании Федеральному собранию РФ весной прошлого года, СНВ-3 не покрываются, отметил министр. Москва готова вести по ним отдельный разговор с Вашингтоном, равно как и по новым технологическим военным системам США.

Договор между РФ и США был подписан в 2010 году экс-главой Белого дома Бараком Обамой и нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Он истекает в 2021 году.

Вашингтон пока не решил, нужно ли продлевать это соглашение. Москва при этом не раз указывала на свою готовность к диалогу.