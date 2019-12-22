Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна

Москва, 22 декабря. Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды. Однако ни Бузова, ни Манукян до сих пор слухи не подтвердили. Хранить интригу решил и пиар-директор певицы Антон Богославский.

Манукян сделал первый шаг и выразил свои чувства под постом Бузовой в Instagram.

«Люблю», ― написал блогер, получив тысячи лайков.

Бузова не прошла мимо трогательного комментария и ответила блогеру тремя сердечками. Богославский также не смог точно сказать, какие отношения у звезд.

«Они уже достаточно давно обмениваются смайликами и сердечками. Очень хорошо общаются. Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить», ― заявил директор Бузовой в комментарии «Телепрограмме».

Подогреть слухи о романе решили и сами артисты. Бузова опубликовала видео в TikTok. На кадрах певица несколько раз целует блогера в щечку, а тот отвечает ей взаимностью.

Ранее астролог Яна Ваганова рассказала о совместимости Бузовой и Манукяна. Она отметила, что Бузова является лунным ведическим Тельцом, а Манукян — лунный ведический Стрелец. Эти знаки не очень подходят друг другу, считает Ваганова. Астролог добавила, что союз Бузовой и Манукяна принесет материальные результаты, но в конечном итоге даст болезненность и отток энергии.