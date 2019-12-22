МИД Эстонии пообещал дать ОБСЕ «исчерпывающие объяснения» по ситуации вокруг Sputnik

Таллин, 22 декабря. Представители Эстонии дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения по ситуации вокруг журналистов Sputnik. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

21 декабря представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik в стране.

После этого глава дипведомства пообещал сотрудничать с миссией, хотя государство не признало, что на журналистов оказывалось давление.

«Представители эстонского государства дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения», — цитирует Рейнсалу портал Delfi.

Министр отметил, что в Эстонии применяются санкции Евросоюза, которые касаются формы собственности Sputnik и не относятся к ограничениям в содержании его работы.

Ранее МИА «Россия сегодня» сообщило, что эстонские власти угрожают возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если журналисты до 2020 года не прекратят работать на агентство, напоминает «Радио Sputnik».

В пресс-службе СМИ добавили, что сотрудников неоднократно вызывали в силовые структуры для «профилактических» бесед, в ходе которых убеждали уволиться из СМИ. Эти действия в Эстонии обосновали санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

МИД России назвал угрозы Эстонии журналистам неприемлемыми и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что представителям агентства необходимо добиваться возможности работать в тех странах, в которых препятствуют их деятельности.