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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

В понедельник глава государства отправится в Южный федеральный округ. В рамках рабочей поездки российский лидер встретится с рабочими-мостовиками.

«Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — отметили в пресс-службе.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части Крымского моста, проехав по нему на КАМАЗе.

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Переправа является самой длинной в России, протяженность моста составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов, которые отметили удобство нового способа посещения Крыма.

Железнодорожная часть моста прошла стадию тестирования, инженеры проверили работу автоматики на станциях.

Как рассказали ранее представители оператора поездов компании «Гранд Сервис Экспресс», пассажиры первых составов из Санкт-Петербурга и Москвы до Крыма, которые проедут по мосту через Керченский пролив, получат памятные подарки — фирменные подстаканники «Таврия».

Источник: Пресс-служба Кремля
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