СМИ сообщили о ликвидации главаря «Хурас ад-Дина» в Идлибе силами коалиции США

Дамаск, 22 декабря. Главарь экстремистской группировки «Хурас ад-Дин» якобы был «ликвидирован» в сирийской провинции Идлиб в результате удара международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, лидера террористической группировки «ликвидировали» в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором якобы мог находиться террорист. Командование информацию о «ликвидации» главаря «Хурас ад-Дина» пока не подтвердило.

При этом по данным местных источников, автомобиль был уничтожен в результате точечного удара. Один из убитых имел алжирское гражданство и был военным инструктором боевиков. Личность второго убитого установить не удалось из-за сильных повреждений тела. О ликвидации главаря террористической группировки местные источники не сообщали.

Отметим, что американское командование уже уличали в публикации фейков. Вашингтон до сих пор никак не подтвердил свое сообщение о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Согласно официальной версии Вашингтона, аль-Багдади якобы подорвал себя с помощью пояса смертника, при попытке американского спецназа захватить его в плен. Позднее американская сторона заявила, что останки аль-Багдади якобы были выброшены в море.

Кроме того, Вашингтон утверждает, что США якобы согласовали с Россией вход в воздушное пространство Сирии для проведения «операции по уничтожению» аль-Багдади. В Минобороны РФ заявили, что американские военные не согласовывали с Москвой вход в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы скрывался и был «уничтожен» аль-Багдади. При этом российские военные не фиксировали каких-либо действий американской авиации в этих районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.