Лавров заявил о зашкаливающей русофобской риторике со стороны стран НАТО

Москва, 22 декабря. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров считает, что русофобская риторика из уст стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.

«Дипломатия — это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера. Поэтому если мы берем словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата, русофобия, конечно, зашкаливает», — сказал Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что глубокое недоумение вызывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая считает, что единственным защитником Германии является НАТО. Эти слова она произнесла в ходе заочного спора с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявившем о смерти «мозга» НАТО.

«Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы», — добавил глава МИД РФ.

По его мнению, подобные мысли являются проявлением глубокой паранойи.

Он также подчеркнул, что, по мнению Москвы, новый состав Еврокомиссии и руководящих органов ЕС должен будет сформулировать свое отношение к диалогу по вопросам военно-политической безопасности на европейском континенте и по отношению к диалогу по этим делам с Россией и с другими, не входящими в Евросоюз и НАТО странами.

Ранее дипломат заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет изменить русофобские настроения в Европейском Союзе и НАТО.