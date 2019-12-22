Лавров указал на отсутствие отговорок у США для непродления СНВ-3

Москва, 22 декабря. У Штатов больше нет отговорок, чтобы не продлевать договор СНВ-3, Москва рассчитывает на конструктивную реакцию. Об этом заявил в воскресенье руководитель МИД России Сергей Лавров на политическом ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Глава дипломатического ведомства РФ напомнил про недавние заявления президента России Владимира Путина, который подчеркнул готовность Москвы продлить соглашение без предварительных условий.
Лавров назвал слова российского лидера «важным дополнением», поскольку до недавних пор американская сторона на переговорах пыталась делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются США обязательства по соглашению, РФ будто препятствует его продлению.
«Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет», — подчеркнул российский министр.
Российская сторона, по словам Лаврова, рассчитывает, что Вашингтон отреагирует конструктивно, сообщает телеканал «360».
Он также обратил внимание, что «вопрос остается в той же подвешенной ситуации», в которой он до сегодняшнего дня находился.
Напомним, срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и американская сторона в настоящее время не определилась, собирается ли она его продлевать.