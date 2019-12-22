Лавров указал на отсутствие отговорок у США для непродления СНВ-3

Москва, 22 декабря. У Штатов больше нет отговорок, чтобы не продлевать договор СНВ-3, Москва рассчитывает на конструктивную реакцию. Об этом заявил в воскресенье руководитель МИД России Сергей Лавров на политическом ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Глава дипломатического ведомства РФ напомнил про недавние заявления президента России Владимира Путина, который подчеркнул готовность Москвы продлить соглашение без предварительных условий​​​.

Лавров назвал слова российского лидера «важным дополнением», поскольку до недавних пор американская сторона на переговорах пыталась делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются США обязательства по соглашению, РФ будто препятствует его продлению.

«Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет», — подчеркнул российский министр.

Российская сторона, по словам Лаврова, рассчитывает, что Вашингтон отреагирует конструктивно, сообщает телеканал «360».

Он также обратил внимание, что «вопрос остается в той же подвешенной ситуации», в которой он до сегодняшнего дня находился.

Напомним, срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и американская сторона в настоящее время не определилась, собирается ли она его продлевать.