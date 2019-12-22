Неудачливый грабитель поджег кассу магазина в Краснодарском крае

Краснодар, 22 декабря. Мужчина устроил пожар после неудачной попытки ограбления магазина в станице Стародеревянковская в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Неизвестный мужчина зашел в супермаркет «Пятерочка» на улице Ленинградской, 60, и потребовал выручку. Прежде грабитель побывал в соседнем «Магните», где кассиры тоже не смогли выдать ему наличные. Разозлившись второй неудачной попытке ограбления, злоумышленник облил кассу бензином и поджег.

На место происшествия выезжала бригада пожарных. Огонь удалось потушить на площади 2 квадратных метра. После серьезного задымления от горящего пластика большинство товаров пришло в негодность.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в трех кварталах от места преступления.