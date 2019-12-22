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Петросян увез молодую жену на отдых в Германию

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Петросян увез молодую жену на отдых в Германию

Кельн, 22 декабря. Знаменитый юморист Евгений Петросян решил совместить гастроли со свадебным путешествием и увез молодую супругу Татьяну Брухунову на отдых в Германию.

Узаконили отношения 74-летний артист и его 30-летняя помощница в начале декабря. Девушка уже строит большие планы на будущее с известным телеведущим, а пока наслаждается прогулками по Кельну и активно делится впечатлениями с подписчиками.

Петросян увез молодую жену на отдых в Германию

В Instagram Stories Брухунова показала, как молодожены прогуливаются по немецкому городу, осматривая достопримечательности. Судя по публикациям в социальной сети, пара уже посетила знаменитый Кельнский собор и рождественскую ярмарку.

«У меня все отлично», — написала она в одном из постов.

Напомним, с бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года. Возможной причиной размолвки могли стать отношения юмориста с его помощницей. Девушка приехала в столицу из Тулы и поначалу занималась ведением сайта Степаненко, а со временем заняла должность директора театра Петросяна.

Развод артистов прошел не совсем мирно. Степаненко пыталась отсудить у бывшего супруга часть имущества.

Петросян увез молодую жену на отдых в Германию

Ранее астролог Павсекакий Богданов заявил, что брак Петросяна с молодой возлюбленной продлится не долго и закончится разводом со скандалом. Он полагает, что Брухунова после разрыва не получит ни копейки из-за брачного контракта, но будет зарабатывать деньги на различных ток-шоу.

Источник: Instagram Татьяны Брухуновой
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