Сосед «лубянского стрелка» рассказал о его отношениях с женщинами

Москва, 22 декабря. У Евгения Манюрова, 19 декабря устроившего стрельбу в центре Москвы, в столице была любимая женщина. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал сосед «лубянского стрелка» Сергей Морозов.

По словам собеседника ФАН, обычно интерес к прекрасному полу Манюров не проявлял. На приглашения отправиться на любовные похождения отвечал отказом, говорил, что «не хочется».

Однако в определенный момент смог завести себе подругу и был уверен, что они любят друг друга.

«Была у него подруга, сильно старше его, приезжала несколько раз к нему, оставалась ночевать. Он говорил, что она москвичка, что у них любовь», — вспомнил сосед стрелка.

Он отметил, что некая «москвичка» у Манюрова была давно, и в последние годы с женщинами его никто не видел.

Ранее соседка «лубянского стрелка» Юлия Самсонова также отметила, что мужчина жил один, и ни с женщиной, ни с девушкой замечен не был. Она добавила, что одинокий образ жизни Манюрова никто из жильцов не осуждал — полагали, что просто «не сложилось».

Напомним, история вокруг 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова началась в четверг, 29 декабря. Мужчина начал стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. В результате нападения один сотрудник спецслужбы погиб на месте, второй скончался в больнице. Пять человек, в числе которых оказался один мирный гражданин, получили ранения разной степени тяжести. Сам был ликвидирован.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».