Как и Новруз, Ялда — праздник, связанный с проявлениями природы, и к исламу не имеет никакого отношения. Но иранцы живут в ладах со своей историей и культурой, поэтому отсутствие религиозных смыслов не мешает им весело проводить время. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ночь Ялда — самая длинная в году. Так как в Иране пользуются не исламским лунным календарем, а своим солнечным (в его разработке участвовал и небезызвестный Омар Хайям), праздник отмечают каждый год в одно и то же время — с 21 по 22 декабря.

Люди проводят время в кругу семьи в ожидании рассвета — нового дня, который, по их мнению, должен принести что-то светлое и радостное. Огромное значение этот день имеет для скотоводов. Ведь Ялда извещает их о наступлении зимы, а значит надо перестраиваться на совершенно иной рабочий лад.

История праздника

Когда-то древние иранцы верили, что в последнюю ночь осени родился бог Митра (то есть солнце). Таким образом, не вполне благозвучное для русского уха слово «ялда» буквально означает «рождество».

С приходом ислама сакральная составляющая праздника была ликвидирована, но сам праздник остался. Ведь известно — все, что не запрещено Аллахом, то разрешено. А Ялда призывает к милосердию и благим усилиям, что вполне соответствует шариату.

Праздничные ритуалы

В Шабе Ялда (полное название этого дня) иранцы собираются, как правило, в доме старших членов семьи — бабушек и дедушек — и угощают друг друга свежими фруктами, орехами и сладостями. Особое место на столе занимают гранаты и арбузы — символы солнца, изобилия и здоровья.

Среди любимых развлечений — чтение «Шах-наме» и гадание по книге известного персидского поэта-суфия Хафиза Ширази. Это называется «фаль-э-Хафиз»: человек загадывает желание и наугад открывает страницу. Ответом для него будет газель (так называется арабская и персидская поэтическая форма, Хафиз прославился именно сочинением газелей), расположенная справа. Интерпретировать значение стихотворения — задача гадающего.

В преддверии ночи Ялда у иранцев принято особенно поддерживать друг друга. Особенно это касается малоимущих и бездомных. В этот день жителей Ирана призывают радовать угощениями тех, у кого нет возможности самим устроить себе праздник.

Итог

Сложно представить себе персидскую литературу, музыку и живопись без Шабе Ялда. Но сегодня главный смысл этого праздника вовсе не в гадании и не в приветствии рассвета. Даже не в начале зимы. Это, в первую очередь, отличный повод посидеть в кругу семьи, членов которой в обычные дни собрать вместе гораздо сложнее. Многие иранцы приезжают к родителям из других городов и даже из-за рубежа.

Кто-то в Интернете пошутил, что на сегодняшний день Ялда — это единственное, что может в Иране дать бой социальным сетям.