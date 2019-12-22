Пушков отреагировал на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Москва, 22 декабря. Половина Европы осуждает Вашингтон за «эгоизм и наплевательское отношение» к ЕС. Об этом заявил в воскресенье глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление американского дипломата о благодарности за рестрикции против «Северного потока — 2».

«Посол США в Берлине забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе», — написал российский сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Говоря о российском газопроводе, Пушков указал, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним», сообщает НСН.

Ранее американские власти ввели санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Предприятие Allseas, которое занималось прокладкой «Северного потока — 2», было вынуждено прекратить работу. По словам посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в «интересах Европейского союза», и многие государства ЕС благодарны за них, сообщал телеканал «360».

Напомним, США всеми силами стараются остановить строительство «Северного потока — 2», поскольку стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ), который стоит гораздо дороже российского. Также против проекта выступают прибалтийские республики, которые потакают Вашингтону, и Украина, не желающая терять колоссальную прибыль от транзита российского голубого топлива.