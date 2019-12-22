Эксперт оценил последствия новых договоренностей России и Украины по газу

По транзитному договору между Россией и Украиной поставки газа начнутся 1 января 2020 года. Контракты с «Газпромом» подписали пять украинских компаний. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал Федеральному агентству новостей о возможных последствиях достигнутых договоренностей.

«Радоваться особенно нечему. Это тяжелейший договор для России, который предлагает плохие условия. Теперь Россия будет вынуждена платить миллиарды долларов в разных формах киевскому русофобскому режиму. А украинское правительство наверняка будет предъявлять иски и дальше по нескольким причинам. Во-первых, они уже подали иск в Стокгольмский арбитраж. Из-за политической коррупции Стокгольмский арбитраж присудил почти три миллиарда, и «Газпром» согласился их выплатить. А украинские рэкетиры еще никогда не отказывались от рэкетирских схем, если они работают. Это, конечно, типичный рэкет. К тому же, правительство Украины нельзя назвать обычным правительством. Во-первых, оно управляется извне, во-вторых, очевидно, что США и Евросоюз, доминирующие во всех международных организациях и судах, готовы простить практически любые преступления в том случае, если это идет во вред России», – пояснил Марков.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина получит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. К тому же, российская и украинская стороны взаимно решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. А тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

«Плюсы этого договора в том, что он ориентирован на главное – сохранение альянса России и Европы. Этот альянс увеличивает суверенитет Евросоюза и как бы поощряет геополитическое отделение друг от друга Европы и США с перспективой того, что Россия сможет выйти из санкционных войн с Евросоюзом. Это могло бы значительно оздоровить отношения России и Евросоюза. Это первое. А второе – все-таки от этого газа будут поступать деньги в бюджет Российской Федерации. Также очевидно, что Россия, как и обещала, сохранит украинский транзит в случае построения «Северного потока». В Германии были такие неформальные договоренности», – прокомментировал эксперт.

По мнению Маркова, «Северный поток» будет достроен во многом благодаря этому договору. Его нельзя назвать победой, нельзя назвать поражением, но договоренности достаточно тяжелые в условиях, когда против России массово проводятся санкции, и когда страна, по сути дела, вынуждена зарабатывать деньги не столько за счет роста экономики, сколько за счет продажи своих энергоресурсов.

Эксперт также сомневается в благонадежности украинской стороны.

«Украинцы многое обещали, но они ведь обещали и Минские соглашения подписать, и подписали, обещали их выполнять, но даже предписания по безопасности от ООН все равно не выполняют. Поэтому нет никаких сомнений в том, что украинские власти различного разлива будут подавать еще большие иски».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко также назвал итоги договоренностей «сложным для всех сторон компромиссом». Еще он пообещал своим подписчикам в Facebook в ближайшее время раскрыть детали требований к России в новом арбитраже.

«Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу», – заключил Витренко, проиллюстрировав свой пост портретом джедая Йоды из «Звездных войн».

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что обсуждение прямых поставок газа на Украину продолжится после новогодних праздников.