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Лукашенко заявил, что может встретиться с Путиным в любое время

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Лукашенко заявил, что может встретиться с Путиным в любое времяМосква, 22 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что до конца года планирует провести с российским коллегой Владимиром Путиным телефонный разговор, и, если понадобится — личную встречу. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы с ним [с Путиным] переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить», — пояснил он, отметив, что при необходимости можно провести встречу в любое время.

Белорусский лидер добавил, что ходом переговоров Москвы и Минска «все довольны».

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 20 декабря в Петербурге на полях саммита ЕАЭС. Президенты обсудили процесс формирования Союзного государства и ряд вопросов, касающихся нефти, газа и налогов.

Как признался по итогам переговоров министр экономического развития России Максим Орешкин, эти группы тем в настоящее время «блокируют финальные договоренности» между странами. Их необходимо решить, чтобы «финализировать все дорожные карты».

Источник: «Россия 1»
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