Россия ответит на санкции США. События дня. ФАН-ТВ

МИД РФ ответил на обвинения Польши

Мария Захарова заявила, что именно Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства Польши, обвинившего Россию в искажении причин Второй мировой.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Все дело в том, что вот уже несколько лет Варшава придерживается мнения о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году сравнив его с гитлеровской Германией. На пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как местная власть утратила контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны. И подчеркнул, что польское правительство в это время находилось где-то уже в районе польско-румынской границы, то есть разговаривать на эту тему было не с кем. При этом как раз именно Польша вместе с гитлеровской Германией в 1938 году поучаствовала в разделе Чехословакии, аннексировав Тешинскую область соседней страны.