Россия ответит на санкции США. События дня. ФАН-ТВ

МИД РФ ответил на обвинения Польши
Мария Захарова заявила, что именно Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства Польши, обвинившего Россию в искажении причин Второй мировой.
«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Все дело в том, что вот уже несколько лет Варшава придерживается мнения о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году сравнив его с гитлеровской Германией. На пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как местная власть утратила контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны. И подчеркнул, что польское правительство в это время находилось где-то уже в районе польско-румынской границы, то есть разговаривать на эту тему было не с кем. При этом как раз именно Польша вместе с гитлеровской Германией в 1938 году поучаствовала в разделе Чехословакии, аннексировав Тешинскую область соседней страны.
Путин откроет движение по Крымскому мосту
23 декабря президент России Владимир Путин приедет на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. Глава государства совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию движения по переправе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Планируется, что в ходе поездки российский лидер пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители дорожной отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга нашей страны. Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. А первый состав из Москвы в Симферополь тронется 24 декабря. Он доберется за 33 часа. Добавим, Крымский мост — самый длинный в России и Европе. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильная часть моста заработала уже в мае 2018 года.
Россия ответит на санкции США
Россия ответит на санкции США без ущерба собственным интересам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись. Но известно, что ограничительные меры направлены к европейским компаниям, занятым в строительстве. Все делается, чтобы остановить строительство, но это вряд ли возможно.
«Я убежден, что «Северный поток — 2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через две-три недели», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Санкции не нашли поддержки в Европе. Например, в правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес. По словам Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео хотят развивать торговлю, однако американский Конгресс мешает улучшению двусторонних отношений с помощью санкций. И кстати, введением ограничений, США наоборот ускорили процесс, некоторые компании решили завершить работы раньше срока.