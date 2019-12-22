Винокур ответил призвавшей закрыть «Аншлаг» Борщевой

Москва, 22 декабря. Известный артист Владимир Винокур вступился за коллегу Регину Дубовицкую и ее юмористическую передачу «Аншлаг», закрыть которую предложила звезда КВН Елена Борщева.

Народный артист РСФСР поддержал слова Дубовицкой о том, что шоу имеет высокий рейтинг и за годы работы завоевало любовь множества зрителей, которые и по сей день продолжают смотреть выпуски.

Винокур подчеркнул, что не осуждает молодых, талантливых коллег, однако категорично заявить, что «Аншлаг» пора закрывать, может только «состоявшийся человек, который имеет биографию за спиной и любовь народа».

По мнению юмориста, Борщева еще не «заработала права» на то, чтобы кого-то осуждать.

«Я сомневаюсь, что Леночка может похвалиться, что она какая-то суперзвезда, и у нее немыслимое количество зрителей», — констатировал он в разговоре с Nation News.

Напомним, ранее Борщева назвала передачу, которая выходит в эфир с осени 1987 года, «устаревшим» шоу, в котором «шутят над человеческим убожеством». Звезда КВН призвала кардинально переделать программу, сделать ее такой же интересной как, например, Comedy Woman или вовсе закрыть. Винокура же Борщева предложила заменить на робота.

При этом Дубовицкая в какой-то момент под шквалом критики в адрес ее шоу выразила симпатию Борщевой, чем привела КВНщицу в замешательство. Лера Кудрявцева, ведущая программы «Секрет на миллион», на съемках которой и встретились артистки, спросила Дубовицкую, согласилась бы она взять Борщеву в «Аншлаг». В ответ юмористка уклончиво заметила, что сначала ей нужно посмотреть, как звезда работает.