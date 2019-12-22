Джигурда рассказал об отношениях с Волочковой

Москва, 22 декабря. Эпатажный актер, исполнитель и сценарист Никита Джигурда рассказал журналистам о духовном романе с экс-примой Большого театра Анастасией Волочковой. По словам артиста, у него и балерины «роман душ».

«У меня с богиней Волочковой роман наших душ. Я люблю Настю, как духовную дочку — смелую и пережившую столько фейков, лжи и клеветы. Мало кто столько в российском шоу-бизнесе пережил», — сказал 58-летний певец.

Джигурда обратил внимание на то, что сексуальные ассоциации при виде их совместных снимков возникают лишь у представителей «желтой прессы», сообщает «URA.RU».

По его словам, балерина время от времени общается с супругой Мариной Анисиной. При этом скандальный артист отметил, что может «тискать женщин» по разрешению его возлюбленной Анисиной.

Джигурда заверил, что никогда не переходит ту красную черту, «когда начинаются половые отношения».

Напомним, ранее танцовщицу Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой. Причиной для таких выводов стало то, что балерина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, где она запечатлена в объятиях Джигурды. Кроме того, снимок балерина сопроводила неоднозначной подписью, из-за которой фолловеры предположили, что у пары романтические отношения.