Плющенко оценил «бомбическую» внешность Рудковской

Москва, 22 декабря. Фигурист Евгений Плющенко оценил достоинства фигуры своей супруги продюсера Яны Рудковской, заявив, что она «выглядит бомбически». Так спортсмен поддержал возлюбленную, которая переживает из-за возраста и задумывается о пластической операции.

В одном из выпусков своего шоу «ЯнаСупер» Рудковская встретилась с певицей Валерией, в прошлом году отметившей 50-летие. Обе звезды, которым уже больше 40 лет, регулярно подвергаются нападкам по поводу внешности, хотя делают практически все возможное, чтобы сохранить молодость и ухоженный вид.

Во время записи шоу российские селебрити решили бороться бороться с эйджизмом — дискриминацией по возрасту — и доказать, что женщины после 40 достойны быть счастливыми.

В том, что Рудковская в свои 44 года выглядит прекрасно, убежден ее супруг. Плющенко, который на восемь лет младше своей спутницы, не чувствует разницу в возрасте и высоко оценивает ее внешние данные.

«Яна выглядит бомбически. Она устраивает меня по всем пунктам: прекрасная грудь, отличная попа, ноги», — заявил спортсмен.

Несмотря на слова мужа, Рудковская решила обратиться к пластическим хирургам. После консультации она призналась, что боится наркоза и швов, поэтому пока не готова отправиться под нож. При этом не исключила, что в будущем может решиться на вмешательство врачей.

Плющенко рассказал, что старается не ограничивать супругу в действиях и добавил, что примет любое ее решение. Фигурист назвал себя подкаблучником и признался, что почти всегда уступает ей в споре.