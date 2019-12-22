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Плющенко оценил «бомбическую» внешность Рудковской

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Плющенко оценил «бомбическую» внешность РудковскойМосква, 22 декабря. Фигурист Евгений Плющенко оценил достоинства фигуры своей супруги продюсера Яны Рудковской, заявив, что она «выглядит бомбически». Так спортсмен поддержал возлюбленную, которая переживает из-за возраста и задумывается о пластической операции.

В одном из выпусков своего шоу «ЯнаСупер» Рудковская встретилась с певицей Валерией, в прошлом году отметившей 50-летие. Обе звезды, которым уже больше 40 лет, регулярно подвергаются нападкам по поводу внешности, хотя делают практически все возможное, чтобы сохранить молодость и ухоженный вид. 

Во время записи шоу российские селебрити решили бороться бороться с эйджизмом — дискриминацией по возрасту — и доказать, что женщины после 40 достойны быть счастливыми.

В том, что Рудковская в свои 44 года выглядит прекрасно, убежден ее супруг. Плющенко, который на восемь лет младше своей спутницы, не чувствует разницу в возрасте и высоко оценивает ее внешние данные. 

«Яна выглядит бомбически. Она устраивает меня по всем пунктам: прекрасная грудь, отличная попа, ноги», — заявил спортсмен.

Несмотря на слова мужа, Рудковская решила обратиться к пластическим хирургам. После консультации она призналась, что боится наркоза и швов, поэтому пока не готова отправиться под нож. При этом не исключила, что в будущем может решиться на вмешательство врачей. 

Плющенко рассказал, что старается не ограничивать супругу в действиях и добавил, что примет любое ее решение. Фигурист назвал себя подкаблучником и признался, что почти всегда уступает ей в споре.

«Что-то она говорила про подтянуть. Почему нет, если хороший специалист? Главное не делать губы рыбкой, это меня убивает», — пошутил он.

Плющенко оценил «бомбическую» внешность Рудковской

Источник: StarHit
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