Макрон не захотел получать президентскую пенсию

Париж, 22 декабря. Лидер Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсионных начислений положенных ему в будущем как экс-главе государства. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на заявление одного из советников главы правительства из Елисейского дворца.

Отметим, что решение отказаться от пенсии распространяется и на те выплаты, которые положены Макрону в случае, если ему удастся остаться на второй срок.

Сообщается, что Макрон также отказался и от пожизненного поста в Конституционном совете, который полагается ему по закону.

В администрации Макрона отметили, что данное решение связано с намерением президента действовать в соответствии с ситуацией в стране и желанием подать пример остальным чиновникам.

Ранее ФАН сообщал, что несколько десятков человек приняли участие в очередной акции «желтых жилетов» в Париже, приуроченной ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона.