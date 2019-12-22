Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Макрон не захотел получать президентскую пенсию

46
0 Оставить комментарий

Макрон не захотел получать президентскую пенсию

Париж, 22 декабря. Лидер Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсионных начислений положенных ему в будущем как экс-главе государства. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на заявление одного из советников главы правительства из Елисейского дворца.

Отметим, что решение отказаться от пенсии распространяется и на те выплаты, которые положены Макрону в случае, если ему удастся остаться на второй срок.

Сообщается, что Макрон также отказался и от пожизненного поста в Конституционном совете, который полагается ему по закону.

В администрации Макрона отметили, что данное решение связано с намерением президента действовать в соответствии с ситуацией в стране и желанием подать пример остальным чиновникам.

Ранее ФАН сообщал, что несколько десятков человек приняли участие в очередной акции «желтых жилетов» в Париже, приуроченной ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник: РЕН ТВ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров