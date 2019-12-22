Собчак раскритиковала Галкина из-за отказа сниматься в ее шоу

Москва, 22 декабря. Ксения Собчак раскритиковала юмориста Максима Галкина, который дважды ответил отказом на приглашение принять участие в авторском шоу известной телеведущей на YouTube.

Звезды встретились в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Галкин в ходе разговора о проекте Собчак не стал объяснять причину своего нежелания сниматься в шоу журналистки. Он лишь подчеркнул, что Собчак порой бывает беспощадна к своим гостям.

Телеведущая в ответ заявила, что Галкин попросту ее побаивается и поэтому не соглашается на съемки.

«Ты не знаешь секрета Ксении Собчак. Потому что если бы ты знал, ты бы, может быть, рискнул ко мне прийти», — добавила она.

Журналистка объяснила, что герои шоу «Осторожно, Собчак!» после записи интервью могут попросить вырезать непонравившиеся им моменты. В этом, по ее словам, и состоит секрет. Однако Галкина такое пояснение не убедило.

Отметим, что выпуски шоу Собчак, как правило, получаются весьма эмоциональные, на съемках происходит всякое. Не так давно ведущая и вовсе вопросами довела гостью до слез. Собчак в разговоре с блогером и телеведущей канала «Пятница» Региной Тодоренко подняла тему ситуации на Украине. В частности, она отметила, что в день пожара в одесском Доме профсоюзов, когда погибли люди, блогер выложила в Instagram беззаботную фотографию из салона красоты. Девушка не смогла сдержать эмоции.

Ранее ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опроверг слухи о том, что Собчак должна была занять его должность.