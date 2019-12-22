Украинский тренер подрался с 11-летними хоккеистами

Киев, 22 декабря. Встреча юниорских команд по хоккею с шайбой «Кривбасс» и «Морские волны» на Украине завершилась массовой дракой с участием главного тренера одной из команд.

По данным источника телеканала, матч между юниорскими командами прошел 15 декабря в Одессе. Сразу после сирены об окончании матча между командами завязалась драка. Участие в потасовке принял и главный тренер «Кривбасса» Сергей Брага. Он атаковал 11-летних игроков из команды соперника.

Больше всех пострадал голкипер «Морских волков», которого Брага ударил боксерским приемом. Врачи диагностировали у ребенка повреждение мягких тканей головного мозга с подозрением на сотрясение мозга. Несколько игроков проходят лечение.

Родители пострадавших детей обратились в правоохранительные органы по факту инцидента с требованием завести уголовное дело против тренера «Кривбасса».

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну. Лебедев проиграл первый бой после годичного перерыва и не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В поединке из 12 раундов Лебедев проиграл по очкам.