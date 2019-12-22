Сирия, 22 декабря. «Нусра»*** готовит террористов-смертников для атак на позиции САА в Алеппо. Курдские боевики возобновили рейды в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на северо-востоке Латакии; нанесли авиаудары по расположениям джихадистов в Южном Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве трех солдат САА в провинции Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: готовит смертников для атак на позиции САА на западе Алеппо.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдским бандгруппам при патрулировании города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

На севере провинции возобновились боевые вылеты ВВС Сирии. Как передает интернет-портал Halab Today TV, сирийские военные самолеты атаковали огневые позиции джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и союзных ей бандформирований в окрестностях города Кабана, который находится поблизости от границы с соседней провинцией Хама. Сведения о нанесенном исламистам уроне в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняются. Напомним, несколько часов назад также поступали данные о вооруженных столкновениях в районе населенных пунктов Аль-Хаддад и Туффахия.

Провинция Алеппо

Появились уточненные сведения о потерях Сирийской арабской армии (САА) в результате нападения террористов «Исламского государства» восточнее города Итрия, произошедшего накануне. Как утверждает на своей странице в Twitter военный источник (cmellaniac), ссылаясь на подконтрольный ИГ1 медиапортал «Аль-Амак», налет привел к гибели трех сирийских солдат. О том, как группе боевиков удалось пробраться в район стратегического шоссе «Дорога жизни», пока неизвестно.

Между тем Twitter-канал (Salah_Addin) передает, что «Джебхат ан-Нусра»1***, стоящая во главе альянса «Тахрир аш-Шам», направила к городу Анадан на западе Алеппо 15 своих террористов, которые готовы стать смертниками. Известно, что новобранцев обучают передвигаться на «джихад-мобилях» и как организовать самоподрыв таким образом, чтобы нанести противнику максимальный урон в живой силе. Таким образом, на данном направлении ожидаются новые провокации боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), один из местных жителей города Ас-Салихия по имени Хурташ аль-Баргаш погиб в результате взрыва мины. Как известно, населенный пункт находится на западном побережье Евфрата. Предполагается, что взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данной территории.

Между тем в восточной части провинции возобновились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF), действующих при поддержке ВВС международной коалиции. Последние обыски прошли в жилых домах в городе Дибан. Данных о числе арестованных пока не поступало. Как известно, среди задержанных как правило оказываются гражданские лица, выступающие против оккупации США и курдских радикалов. В Дибане не раз наблюдались протестные акции, участники которых осуждали антинародную политику SDF.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты в поддержку армии САР на юго-востоке Идлиба. Авиация ВВС Сирии наносит точечные авиаудары по военным объектам исламистов «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ней бандгрупп в районе населенного пункта Хас ас-Субуль. В то же время воздушной атаке ВВС САР подверглись опорные пункты боевиков на подступах к городу Джарджаназ, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy). Напомним, правительственные войска развивают на данном направлении полномасштабное наступление. Так, несколько часов назад под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел населенный пункт Фарван.

1 Организация запрещена на территории РФ.