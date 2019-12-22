Лобода раскрыла секрет «мягкой сексуальности»

Москва, 22 декабря. Певица Светлана Лобода раскрыла секрет своей соблазнительности в эфире программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным на Первом канале.

По словам Лободы, секретом «мягкой сексуальности» для нее стало материнство. В эфире программы певица прокомментировала фрагмент из шоу «Осторожно, Собчак!».

Телеведущая Ксения Собчак заявила в своем шоу, что все звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Вера Брежнева, Глюкоза, являются примерами «секса воинствующего».

«Но у тебя единственной на постсоветском пространстве есть энергия сексуальной стервозности. Какой-то кнут у тебя за спиной спрятан», – отметила Собчак, обращаясь к Лободе.

Галкин, комментируя слова Собчак, с ней не согласился. По словам шоумена, он не видит в Лободе никакой стервозности. По его мнению, Лобода обладает соблазнительностью. Певица объяснила, что причиной ее мягкой привлекательности стали две ее дочери.

«Я же мамочка. Когда ты рожаешь и рожаешь, с каждым разом ты становишься мягче», – отметила Лобода.

Она также призналась, что раньше очень боялась стареть, но теперь поняла, что чувство влюбленности совершенно вытесняет из головы мысли о старении.

«Я думаю о том, как можно то состояние, которое здесь и сейчас, продлить максимально дольше. Потому что и глаза горят иначе, и чувствую себя хорошо», – добавила певица.

Ранее поклонники Лободы обратили внимание на то, что в Instagram звезды давно не было фотографий с ее младшей дочерью Тильдой.

Поклонники певицы уверены, что отцом Тильды стал немецкий музыкант, лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Фанаты отметили, что Лобода давно не выкладывала фотографии с маленькой дочкой, а на всех фото звезда выглядит грустной, несмотря на новые клипы и подготовку к Новому году. Поклонники заподозрили, что Линдеманн забрал дочь у Лободы.