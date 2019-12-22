Куценко признался, что хотел быть президентом Украины

Москва, 22 декабря. Известный актер театра и кино Гоша Куценко признался, что хотел в свое время стать президентом Украины.

Артист рассказал, что долго размышлял над тем, как повел бы себя, если бы занял высший административный пост страны или сыграл главу государства в кино. По его мнению, роль президента — самая сложная в мире.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — поделился Куценко в разговоре с «Вечерней Москвой».

Актер добавил, что тогда заболела его мать, а после он забыл о своем желании.

Примечательно, что действующий украинский президент Владимир Зеленский до победы на весенних выборах активно снимался в кино и юмористических шоу. Он был участником «Квартала 95» — студии, основанной в 2003 году на базе одноименной команды КВН.

Несмотря на политическую карьеру, Зеленский не забыл своих бывших коллег по цеху и объявил о ежегодном розыгрыше Кубка президента, который будет вручаться лучшим комикам Украины.

Ранее Зеленский рассказал о том, как тяжело ему приходится на новом посту. По словам главы государства, в конце дня чувствует себя «не человеком, а организмом». Президентство — «очень сложная профессия», которая «отнимает все силы, время и иногда желание», пожаловался он.