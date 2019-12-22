Благодарен ли Евросоюз США за санкции против «Северного потока — 2»? События дня. ФАН-ТВ

Обвал на заводе в Омске ЧП на бывшем Омском заводе комбикормов. При демонтаже одного из зданий произошло обрушение. Частично обвалились три этажа. По информации местных СМИ, один человек погиб, один пострадал. Есть вероятность того, что под обломками находится еще рабочий. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Мнения о санкциях США Лидеры стран Евросоюза не отдадут газопровод «Северный поток — 2» на растерзание Соединенным Штатам. Уверенность в этом выразил политический аналитик Юрий Голубь. Эксперт отметил, что против проекта выступают Польша и страны Прибалтики, но не ведущие участники Евросоюза. Такой комментарий специалист дал после заявления посла Соединенных Штатов в Берлине Ричарда Гренелла. Тот назвал новые санкции США против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» правильными. И уверенно отметил, что страны Евросоюза благодарят за них Вашингтон. Но его слова никак не соотносятся с официальными заявлениями. Евросоюз выступил против нового «черного списка», а правительство Германии назвало санкции вмешательством в дела Европы.

Выборы в Хорватии В Хорватии важный для всей страны день. Там сегодня выбирают главу государства. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Согласно опросам, среди фаворитов действующий лидер страны Колинда Грабар-Китарович, бывший премьер-министр республики Зоран Миланович, певец и музыкант Мирослав Шкоро. Президента в Хорватии выбирают на пять лет. Сегодня один из кандидатов должен получить поддержку более 50% избирателей. Если этого не произойдет, то через две недели состоится второй тур выборов. А это вполне вероятно, так как разница между рейтингами трех лидирующих кандидатов не так велика.