Экс-полковник Захарченко получил первый выговор в мордовской колонии

Саранск, 22 декабря. Бывший полковник, врио антикоррупционного управления «Т» МВД России Дмитрий Захарченко получил свой первый выговор в колонии, заключенный решил перекусить ночью в неположенном для этого месте. Об этом в воскресенье заявили журналистам в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно сведениям Telegram-канал LIFE SHOT, Захарченко поймали с поличным аккурат перед отбоем. При этом стоит отметить, что у экс-полковника в деле есть так называемая «красная полоса» — неофициальная отметка, свидетельствующая о том, что за ним нужен особый надзор.

В начале текущего месяца сообщалось, что Захарченко пожаловался на предвзятое к нему отношение со стороны сотрудников ФСИН после перевода в мордовскую колонию №5 (ИК-5).

Ранее «Ридус» сообщил, что следствие установило, из каких банков получал деньги экс-полковник МВД Захарченко. Отмечалось, что из-за рубежа осужденный получил примерно 37 млн долларов (2,35 млрд рублей).

В июне текущего года Захарченко был приговорен к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Прокуратура настаивала на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей. Экс-полковника задержали 9 сентября 2016 года. Во время следственных мероприятий по его делу были найдены средства на общую сумму примерно 8,5 миллиарда рублей.