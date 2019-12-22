Лавров оценил подход Трампа к обсуждению международных вопросов

Москва, 22 декабря. Президент США Дональд Трамп при обсуждении международных вопросов старается избегать двусмысленностей и прямо говорит, что думает. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя впечатления от общения с американским лидером.

«Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает», — отметил Лавров.

Он добавил, что это качество не всегда встречается среди политиков высшего уровня, и говорит о «продуктивном подходе» к работе.

Глава российского МИД вспомнил, что встречался с хозяином Белого дома еще в мае 2017 года, когда госсекретарем США был Рекс Тиллерсон. Лавров уточнил, что Трамп принимал его в своей резиденции, после чего «оппозиция в США пыталась раздуть шпионский скандал».

Впоследствии общение проходило во время переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой, а в декабре этого года Лавров снова встретился с Трампом один на один в Вашингтоне.

Оба участника остались довольны диалогом. Глава российского МИД отметил, что встреча прошла «в атмосфере взаимопонимания», а Трамп назвал ее «очень хорошей» и сообщил, что вскоре ждет продолжения диалога.