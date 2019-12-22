Следственный комитет РФ помог исполнить мечту двух детей из Москвы

Москва, 22 декабря. Офицеры Следственного комитета Российской Федерации помогли исполнить мечту двух детей из Москвы стать кандидатами на поступление в образовательные учреждения ведомства.

Кроме того, 17-летняя Полина Ларюшина и ее младший брат Александр приняли участие в фестивале «Небо России» в Рязани и полетали на воздушных шарах в рамках акции Следственного комитета РФ «Скажи мечте: «Да!». Таким образом дети получили от сотрудников сразу два подарка к Новому году.

«Так совпало, что накануне был мой день рождения и этот полет не просто подарок и исполнение новогоднего желания, а лучшее, что произошло в моей жизни за последнее время», - поделилась Полина.

С просьбой помочь осуществить два заветных детских желания к руководителю следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Владимир Никешкину обратилась бабушка подростков.

Она рассказала, что одна воспитывает четверых внуков, которые рано остались без родителей. По ее словам, Полина с шестого класса мечтала стать следователем. Услышав о том, что будущих специалистов готовят в академиях Следственного комитета, она поставила себе цель поступить туда. Ее брат выразил такое же стремление.

Теперь, Полина готовится стать абитуриентом Московской академии Следственного комитета, а Саша — кадетом.

«Замечательные дети, и желания, и мечты у них достойные, - отметил руководитель следственного управления Владимир Никешкин. Мы будем и дальше заботиться не только о Полине и Саше, но и о всей семье Ларюшиных, там еще двое малышей», — сообщил Владимир Никешкин.

Ранее ФАН сообщал, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с обучающимися ведомственных образовательных организаций СКР из числа детей-сирот.