МИД РФ ответил на обвинения Польши в искажении истории Второй мировой

Москва, 22 декабря. Представители Польши, а не России в течение многих лет подрывали как работу специалистов, призванных разобраться в непростых вопросах истории двух стран, так и двусторонние отношения. Об этом заявила в воскресенье журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения», — сказала спикер дипломатического ведомства ТАСС, комментируя заявление польских коллег в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина касательно начала и хода Второй мировой войны.

Она обратила внимание на агрессивную риторику Варшавы в отношении Москвы, а также на роль Польши в принятии антироссийских рестрикций Европейского союза, пишет «Ридус».

Напомним, 19 декабря на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин напомнил, что СССР был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Глава российского государства отметил, что советская армия зашла в Польшу в соответствии с протоколами, прилагавшимися к пакту о ненападении, но Варшава сама ранее приняла участие в разделе Чехословакии, а к тому моменту, когда войска СССР оказались на территории страны, польское правительство потеряло контроль над своими ВС и ретировалось. Как указал Путин, «разговаривать было не с кем».

Как сообщал телеканал «360», внешнеполитическое ведомство Польши выразило обеспокоенность словами Владимира Путина. По мнению польского МИД, российская сторона «искажает историю».