Глава МИД Греции обсудит в Бенгази соглашение между Турцией и ПНС Ливии

Бенгази, 22 декабря. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Ливию с официальным визитом. Об этом сообщило Afrigate.

Самолет с греческим дипломатом и другими чиновниками приземлился в Бенгази. Представители Афин намереваются встретиться с временным правительством в Тобруке и Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Дендиас проведет переговоры с главой временного правительства Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани и руководителем МИД Абдельхади аль-Хвейджем.

Ожидается, что они обсудят взаимодействие Турции с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое, как и его главу Файеза Сарраджа неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1. ПНС Ливии контролирует не только Триполи, но и ряд населенных пунктов на западе страны.

#BREAKING: #Greek government officials are travelling to #Benghazi onboard #HellenicAirForce's Gulfstream G-V with 678 s/n (HAF352C) to meet #Tobruk government officials & #Libya National Army generals and discuss about #Turkey backed & #AlQaeda affiliated militias of #GNA. pic.twitter.com/p9SRibv0Dw