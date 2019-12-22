Глава МИД Греции обсудит в Бенгази соглашение между Турцией и ПНС Ливии

Бенгази, 22 декабря. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Ливию с официальным визитом. Об этом сообщило Afrigate.

Самолет с греческим дипломатом и другими чиновниками приземлился в Бенгази. Представители Афин намереваются встретиться с временным правительством в Тобруке и Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Дендиас проведет переговоры с главой временного правительства Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани и руководителем МИД Абдельхади аль-Хвейджем.

Ожидается, что они обсудят взаимодействие Турции с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое, как и его главу Файеза Сарраджа неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1. ПНС Ливии контролирует не только Триполи, но и ряд населенных пунктов на западе страны.

Не так давно Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии. Решение Турции спровоцировало конфликт с Грецией, представители которой впоследствии обратились к Европейскому союзу (ЕС) с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и его соглашение с Турцией.

Меморандум Турции и ПНС Ливии, который позволяет Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море, вызвал резко негативную реакцию в мировом сообществе. В частности, из-за этого документа Греция выслала ливийского посла из своей страны.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии.

Военнослужащие ЛНА с 2014 года ведут в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.