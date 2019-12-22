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Главную елку ЛНР украшают около 30 человек

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Главную елку ЛНР украшают более 30 человекЛуганск, 22 декабря. Около 30 человек работают над оформлением главной елки ЛНР на центральной городской площади. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Центральный городской символ Нового года имеет высоту 26 метров и диаметр десять метров. Конструкция ели каждый год одна и та же, добавляются только новая хвоя и игрушки.

Наряжать елку начали в конце ноября, на весь процесс рассчитан 21 день. В этом году дерево украсят 900 новогодних шаров. В настоящее время из них собирают бусы. Их каждый отдельный сегмент должен состоять из 12 шаров.

Как рассказала заместитель директора по производству комбината зеленого хозяйства и благоустройства ЛНР Нигина Соловьева, определенной тематики в оформлении нет, каждый год елка получается разной. В этом году основной упор решено сделать на яркую цветовую гамму и геометрические ромбы.

По словам Соловьевой, в этом году декораторам повезло с погодой. Представительница ЛНР назвала ее «лояльной».

«Три-четыре года назад были лютые метели, а мы работали непокладая рук», — вспомнила она.

Источник: Федеральное агентство новостей
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