ЛНР итоги 14—21 декабря: закон о границе, подготовка к обмену пленными, гумконвой из РФ

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 14 по 21 декабря.

Принят закон о границе ЛНР

Народный совет ЛНР принял закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области Украины. За него единогласно проголосовали 38 присутствовавших в зале заседаний депутатов.

Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что принятым законом власти законодательно закрепили волеизъявление жителей, «которое было выражено в ходе референдума в 2014 году». На период военного положения граница будет временно проходить по линии разграничения.

Вопрос об обмене пленными остается открытым

На прошедшем заседании контактной группы с Минске республики Донбасса и Киев не достигли договоренности о проведении обмена пленными. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева уточнила, что переговоры будут продолжены в режиме видеоконференции. Власти ЛНР готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена.

Сможет ли скорая ездить по мосту в Станице Луганской?

Представители ЛНР и Киева проверили, сможет ли машина скорой помощи проехать по восстановленному пролету моста у пункта пропуска «Станица Луганская», что ранее было обозначено как одно из основных требований республики. За процессом с обеих сторон наблюдали представители ЛНР и Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и миссия ОБСЕ. Остался открытым вопрос, позволит ли Киев машине скорой помощи выехать к человеку, который нуждается в срочной медицинской помощи.

23 тонны новогодних подарков и лекарства

Как сообщила Ольга Кобцева, 96-я автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Луганской Народной Республики прибыла на текущей неделе в Луганск. Семь машин гуманитарного конвоя привезли более 23 тонн новогодних подарков, а также медпрепараты.

Пасечник посетил Брянку

Глава ЛНР Леонид Пасечник продолжает личные выездные приемы граждан. На текущей неделе он посетил с рабочим визитом Брянку. В ходе приема глава республики пообещал посодействовать в решении ряда вопросов, в том числе, об открытии на базе городской больницы дома-интерната для людей преклонного возраста.