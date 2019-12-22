В Госдуме отреагировали на слова Зюганова о досрочных выборах президента

Москва, 22 декабря. Партия «Справедливая Россия» не видит поводов для проведения досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом заявил журналистам в воскресенье первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Михаил Емельянов.

Депутат Емельянов обратил внимание на то, что Зюганов не относится к тем людям, которые устанавливают, будут ли выборы досрочные.

«В настоящее время нет никаких общественно-политических посылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — передает РИА Новости слова Емельянова.

Кроме того, парламентарий пояснил, что Зюганов приступил к предвыборной кампании, поэтому коммунисты пытаются представить существующую в стране обстановку «в не очень хорошем свете» с целью набора очков на будущих выборах.

При этом Емельянов добавил, что очки зарабатываются настоящими делами, а не словами.

«Все же на определенную часть избирателей такое заявление может подействовать», — резюмировал он.

Напомним, ранее Зюганов заявил, что не исключает вероятность проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.