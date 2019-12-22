Греция готова защищать суверенитет страны от незаконных действий Турции и ПНС Ливии

Афины, 22 декабря. Греция готова активизировать свои усилия против незаконных действий Турции, в том числе в Средиземном море, об этом заявил министр обороны страны Николаос Панайотопулос.

«Есть факт, что сосед [Турция] активизирует свою деятельность на многих уровнях, и отныне мы будем принимать необходимые меры», — отметил Панайотопулос.

Глава Минобороны Греции подчеркнул, что Вооруженные силы обладают достаточным инструментарием для предотвращения любого нарушения суверенитета страны и ее водных границ.

Конфликт между Грецией и Турцией обострился после того, как Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. «Правительство» и его главу Файеза Сарраджа неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1. Меморандум Турции и ПНС Ливии позволяет Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если об этом попросит ПНС Ливии. Также продолжаются поставки турецкого вооружения и военной техники боевикам по морю.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтара активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.