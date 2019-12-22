Санкции Турции в отношении США могут очень не понравиться американцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США получат зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток». Ответные меры Турции могут быть очень существенными и не понравятся американцам, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

17 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. В него вошли положения о санкциях в отношении двух газопроводов – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». США угрожают Турции жесткими мерами, которые будут связаны с ограничениями на поставки американских вооружений, а также персонально затронут официальных лиц страны. В Турции считают, что санкционное давление является вмешательством во внутренние дела государства и противоречит международному праву.

В ноябре президент РФ Владимир Путин поблагодарил Эрдогана «за мужество и политическую волю» в реализации проекта «Турецкий поток».

«То, что турецким компаниям гораздо важнее позиция собственного правительства, а не мнение американцев, это факт. Конечно, хорошо иметь дешевые американские деньги, но важнее вопрос о том, будут ли им давать турецкие кредиты», – пояснил Журавлев.

Напомним, что в рамках проекта «Турецкий поток» будут построены две ветки газопровода. По одной из них российский газ будет поставляться в Турцию, по другой – в Южную и Юго-Восточную Европу. Болгария сможет обеспечить транзит газа в Грецию и Северную Македонию. Мощность веток – по 15,75 млрд кубометров.

«Я думаю, что США уже точно не отменят свое решение по санкциям в отношении «Турецкого потока». Политические потери в случае отмены санкций достаточно велики. А вот создать ситуацию, которая принесет проблемы Соединенным Штатам как экономического, так и политического характера, вполне возможно. Американцы, например, полностью из Сирии не ушли, и для них будет очень чувствительно, если Турция активизирует свои действия в Сирии», – считает эксперт.

Вмешательство США в строительство газопроводов в Европе имеет свою историю. В начале 1970-х гг. с помощью системы трубопроводов «Дружба» был налажен экспорт советских нефти и газа в европейские страны, в первую очередь, в Западную Германию. Одной из проблем при строительстве был недостаток и низкое качество отечественных труб большого диаметра, производство которых в СССР только начиналось. Поэтому была организована закупка таких труб в Западной Европе. В октябре 1962 г. три крупные немецкие фирмы подписали контракт на их поставку в СССР. Также заказы были сделаны в Италии и других западноевропейских странах. США расценили активное продвижение СССР на нефтегазовом рынке как серьезную «военную угрозу». И американское правительство организовало давление на своих союзников по НАТО.

«Сейчас происходит то же самое. Я человек немолодой, я еще помню историю, когда Америка вводила санкции против Германии, которая подавала нам трубы большого диаметра для газопровода «Дружба», через который сейчас идет газовая система Украины. Тогда очень серьезно американцы разбирались. Но газопровод все равно был построен, и все работает», – вспоминает Журавлев.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что «Турецкий поток» все равно будет достроен, независимо от санкций США. По его словам, работы, как и запланировано, будут завершены в срок – к 2020 году.

«Конечно же, эти два потока будут достроены, потому что это нужно не только России и Турции. Это нужно Германии, нужно Франции. Когда речь идет об экономических интересах, и Германия, и Турция вспоминают о том, что они независимые государства», – заключил эксперт.

Уже известно, что церемония запуска «Турецкого потока» состоится 8 января, о чем договорились президенты России и Турции во время встречи в Стамбуле.